Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

29.01.2021 11:35
Avrupa borsaları düşüşle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,16 azalışla 398,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 13.501 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 azalışla 6.452 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 düşüşle 5.443 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 7.859 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,28 azalarak 21.643 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,16 azalışla 1,2106 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, New York borsasında GameStop hisselerindeki sert yükselişin ardından bazı hisselere getirilen işlem sınırlamaları, alım-satım platformları ve açığa satış işlemleri ile ilgili tartışmaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

ABD'de çeşitli sosyal medya platformlarında örgütlenen küçük yatırımcıların, hedge fonların açığa satış yaptıkları değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yaparak fiyatın aşırı yükselmesine neden olması sonrası yaşanan gelişmelerin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve aşılamadaki tedarik sorunlarının da devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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