Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 azalışla 417,64 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 13.989 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 6.722 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 5.770 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 8.153 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 azalarak 23.352 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,31 azalışla 1,2074 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ile ilgili haber akışının, gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ile makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinin toplantısı ve sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarının da takip edileceğini söyledi.