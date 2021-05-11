Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,59 azalarak 438,33 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,67 değer kaybederek 15.143 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,80 azalışla 6.995 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,27 düşüşle 9.028 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,58 gerileyerek 6.286 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,26 değer kaybederek 24.491 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,05 değer kazancıyla 1,2137 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan enflasyon endişeleriyle birlikte New York borsası ve Asya borsalarında güçlenen satışların negatif etkisiyle Avrupa borsalarının güne satış ağırlıklı bir seyirle başladığını belirtti.

Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri karşılamasıyla da küresel ölçekte endişelerin arttığını ifade eden analistler, bugün Avrupa'nın veri gündeminde Almanya'da açıklanacak ZEW ekonomik beklentiler endeksinin öne çıktığını aktardı.