Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalarak 449,51 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,1 gerileyerek 15.369 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 azalışla 6.914 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 8.398 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 kayıpla 6.378 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,8 gerilemeyle 24.350 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1782'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişeleri, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

Bu hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının gündemin odağında bulunduğunu, bankanın faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini aktaran analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini belirtti.