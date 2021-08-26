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Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

26.08.2021 10:23
Avrupa borsaları düşüşle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 azalarak 468.84 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,90 gerileyerek 15.722 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 7.105 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 8.909 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 azalışla 6.627 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 gerileyerek 25.846 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,06 azalarak 1,1768 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde bugün açıklanacak ABD'nin 2. çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Powell'ın konuşması öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının da takip edileceğini ifade etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İspanya, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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