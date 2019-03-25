Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağına yönelik haberler ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüşle kapandı.

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Avrupa borsaları, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağına yönelik haberler ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüşle kapandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:07 

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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