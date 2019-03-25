Avrupa borsaları düşüşle kapandı
1 saat önce
Avrupa borsaları, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağına yönelik haberler ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüşle kapandı.
Avrupa
borsaları, ABD
ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağına yönelik haberler ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüşle kapandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:07
78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
THY Avrupa Liginde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe, Favori Olarak Gösterildi
Dünyaca Ünlü Müzisyen Scott Walker Hayatını Kaybetti
ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı