Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

1 saat önce

Avrupa borsaları, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağına yönelik haberler ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüşle kapandı.

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Avrupa borsaları, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağına yönelik haberler ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalışla 374,33 puana geriledi.

Haftanın ilk işlem gününde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalarak 7.177,58 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 düşerek 11.346,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederek 5,260,64 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 gerileyerek 21.049,60 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 1,1309 seviyesinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:08 Kaynak: AA

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Güncel
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