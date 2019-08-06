Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

7 dakika önce

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 değer kaybederek 367,71 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 azalarak 7.171,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78 düşerek 11.567,96 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek 5.234,65 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 gerileyerek 20.631,74 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.17 itibarıyla yüzde 0,04'lük düşüşle 1,1198 seviyesinde bulunuyor.
İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:27 Kaynak: AA
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