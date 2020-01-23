Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları koronavirüsün yayılma endişesiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,71 azalarak 420,03 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 azalarak 5.971,79 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85'lik düşüşle 7.507,67 seviyesine indi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise değişiklik göstermeyerek 23.706,29 puan seviyesini korudu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,94 değer kaybederek 13,388,42 günü seviyesinde tamamladı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.20 itibarıyla yüzde 0,442'lik düşüşle 1,1043 seviyelerinde işlem gördü.