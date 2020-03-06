Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

15 dakika önce

Avrupa borsaları Kovid-19 salgını endişesiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları Kovid-19 salgını endişesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,67 azalarak 366,80 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,14 azalarak 5.139,11 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,37 düşüşle 11,541,87 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,62'lik düşüşle 6.462,55 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,50 değer kaybederek 20.799,89 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.07 itibarıyla yüzde 0,75'lik yükselişle 1,132 seviyelerinde işlem gördü.

Fransa, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]