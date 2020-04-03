Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları küresel piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin endişenin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişenin artmasıyla günü düşüşle bitirdi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,97 azalarak 309,06 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57 azalarak 4.154,58 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,47 düşüşle 9,525,77 seviyesinden kapandı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,18'lik düşüşle 5.415,50 seviyesinden tamamladı, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,67 değer kaybederek 16.384,35 puana geriledi.



Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,663'lük düşüşle 1,078 seviyelerinde işlem gördü.