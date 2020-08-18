Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,54'lük yükselerek 1,193 seviyelerinde işlem gördü.

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,52 değer kaybederek 19.845,61 puana geriledi.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi, günü yüzde 0,83'lük düşüşle 6.076,32 seviyesinden tamamladı.

Almanya 'da DAX 30 endeksi, yüzde 0,30 düşüşle 12,881,76 seviyesinden kapandı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,68 azalarak 4.938,06 puana geriledi.

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gerilimin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 19:23

Kaynak: AA

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