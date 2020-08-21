Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.27 itibarıyla yüzde 0,009 düşerek 1,176 seviyelerinde işlem gördü.

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybederek 19.695,43 puana geriledi.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,19'luk düşüşle 6.001,89 seviyesinden tamamladı.

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,51 düşüşle 12.764,80 seviyesinden kapandı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 4.896,33 puana geriledi.

Avrupa borsaları, Avrupa Birliğinden (AB) gelen zayıf ekonomik veriler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:29

Kaynak: AA

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