Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 değer kaybederek 366,51 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 azalarak 5.963,57 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 12.945,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kaybıyla 4.947,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 gerileyerek 19.633,69 puana indi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,36'lık artışla 1,195 seviyesinde bulunuyor.

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