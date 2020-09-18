Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 azalarak, 369,31 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 azalışla 4.978,18 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 13.116,25 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 azalarak, 6.007,05 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 değer kaybederek 19.524,94 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,11 yükselerek, 1,186 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizlikler etkili oldu.