Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, artan enflasyon endişelerinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,97 değer kaybederek 436,61 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47 azalarak 6.947,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,82 düşerek 15.119,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 değer kaybıyla 6.267,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64 gerileyerek 24.396,01 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.17 itibarıyla yüzde 0,33'lük artışla 1,217 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, artan enflasyon endişeleriyle birlikte New York borsası ve Asya borsalarında güçlenen satışlardan olumsuz etkilendi.

Seyahat ve turizm sektörlerindeki şirket hisselerinin düşüşü endeksleri aşağı çekti.