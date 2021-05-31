Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, piyasalarda artan enflasyon endişelerinin ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 azalarak 446,76 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 15.421,13 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 6.447,17 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yerinde seyrederek 25.170,55 puan oldu.

İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalar işleme açılmadı.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 1,223 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, artan enflasyon endişelerine odaklandı. Almanya'da nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,5'e çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8'e revize etti.