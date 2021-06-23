Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 değer kaybederek 453,1 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 7.074,06 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,15 düşerek 15.456,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kaybıyla 6.551,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94 gerileyerek 25.077,14 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.42 itibarıyla yerinde seyrederek 1,194 seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 59,2 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin daha da gevşetilmesinin etkisiyle bileşik PMI haziranda hizmet sektöründe toparlanma ile 60,4 puana yükseldi.