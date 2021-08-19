Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,51 değer kaybederek 467,24 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54 azalarak 7.058,86 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25 düşerek 15.765,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,43 değer kaybıyla 6.605,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,63 gerileyerek 25.928,78 puana indi. Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,17 azalarak 1,169 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, dün açıklanan ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarındaki varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını olumsuz karşıladı.

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