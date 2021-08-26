Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 değer kaybederek 470,34 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 7.124,98 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42 düşerek 15.793,62 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 6.666,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 gerileyerek 25.861,52 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.34 itibarıyla yüzde 0,07 azalarak 1,176 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yarın yapacağı konuşmaya odaklandı.???????

Avrupa Merkez Bankasının bugün açıklanan temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında, faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmenin revize edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.