Avrupa borsaları ekonomilerde normalleşmeye yönelik iyimserliğin artmasıyla yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları ekonomilerde normalleşmeye yönelik iyimserliğin artmasıyla yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonomilerin normalleşmesine dair artan iyimserliğin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonomilerin normalleşmesine dair artan iyimserliğin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,57 artışla 359,77 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 artarak 6.220,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,75 değer kazanarak 12.021,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02'lik artışla 4.858,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,2'lik yükselişle 18.971,09 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.42 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 1,118 seviyelerinden işlem gördü. Analistler, ABD'deki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara rağmen, ekonomilerde toparlanma eğiliminin etkisiyle bugün Avrupa pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti. ABD'deki gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yatırımcılar arasında Kovid-19 salgını nedeniyle zarar gören ekonomilerin normalleşmesine ilişkin iyimserliğin arttığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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