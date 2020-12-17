Avrupa borsaları Fed'in ekonomiye yönelik desteğiyle İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları Fed'in ekonomiye yönelik desteğiyle İngiltere hariç yükselişle kapandı

17.12.2020 20:37
Avrupa borsaları Fed'in ekonomiye yönelik desteğiyle İngiltere hariç yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü bir şekilde destek vermesini sağlayacağına dair değerlendirmelerini olumlu görmesinin ardından İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü bir şekilde destek vermesini sağlayacağına dair değerlendirmelerini olumlu görmesinin ardından İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artışla 397,28 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalarak 6.551,06 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 13.667,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03'lük artışla 5.549,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12'lik yükselişle 22.012,07 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,52 değer kazanarak 1,226 seviyelerinden işlem gördü.

Noel tatili öncesi artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, salgına yönelik kısıtlamalar, salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketleri ve Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik İngiltere ile AB arasında devam eden müzakereler piyasaların odağındaki yerini korudu.

Analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarıyla ek kısıtlamaların uygulamaya alınmasına karşın Avro Bölgesi'nde salgından etkilenen firmalara finansal yardım yapılabileceği beklentisiyle bugün Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmanın yıl başına kadar onaylanması için müzakerecilerin 3 güne kadar uzlaşmaları gerektiğini bildirdi.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.

Dün de Fed bu yılki son toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranında değişikliğe gitmezken, Fed üyelerinin 2021 için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri dikkati çekti.

Fed'in karar metninde, para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü bir şekilde destek vermesini sağlayacağı değerlendirilerek, Fed'in varlık alımına, cari düzeylerde maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği belirtildi.

Merkez Bankası, Avrupa Birliği, İngiltere, Fed, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa borsaları Fed'in ekonomiye yönelik desteğiyle İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi         
19:50
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu         
19:13
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim?         
17:38
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 20:46:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları Fed'in ekonomiye yönelik desteğiyle İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei