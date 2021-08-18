Avrupa borsaları Fed tutanakları öncesi karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyon verilerine odaklanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakları bu akşam açıklaması öncesinde günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 arttı ve 474,42 puana yükseldi.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1'den fazla yükseliş gösterirken, maden şirketlerinin hisseleri yüzde 2,28 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 7.169,32 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 26.357,21 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 15.965,97 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 6.770,11 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,094 düşüşle 1,17 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların makro ekonomik verileri yakından takip ettiğini belirterek ekonomik gidişata ve para politikalarının geleceğine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin arttığını dile getiren analistler, bu akşam açıklanacak temmuz ayı FOMC toplantı tutanaklarının pay piyasalarının bundan sonraki seyri açısından önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,2'ye çıkarak Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuzdaki yüzde 2,2'lik enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde kalması dikkati çekti.

Bu arada, İngiltere'de ise geçen ay beklentilerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere Merkez Bankası'nın hedefi olan (BoE) yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.