Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları Fransa dışında düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları Fransa dışında düşüşle kapandı

7 saat önce

Avrupa borsaları Fransa dışında günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları Fransa dışında düşüşle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları Fransa dışında günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Çin'e uyguladığı ek vergileri kaldırma yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıklamasının ardından Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalarak 405,34 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybederek 23.489,93 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 13,198,97 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,19'luk düşüşle 7.328,54 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artarak 5.893,82 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.01 itibarıyla yüzde 0,17'lık yükselişle 1,1034 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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