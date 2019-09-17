Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı

40 dakika önce

Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı, System.String[]

Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından artan jeopolitik gerilimin ve petrol fiyatlarının azalmasının etkisiyle günü Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalarak 389,33 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybederek 21.801,93 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 12,372,61 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,01'lik düşüşle 7.320,40 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 artarak 5.615,51 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.11 itibarıyla yüzde 0,51'lik yükselişle 1,1058 seviyelerinde işlem gördü.

Suudi Arabistan, Avrupa, Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:20 Kaynak: AA
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