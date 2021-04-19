Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak 442,18 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 7.000,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 15.368,39 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 24.691,46 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,15'lik artışla 6.296,69 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi de TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,4'lük yükselişle 1,203 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında yeni vakalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konularındaki endişeler endeksleri olumsuz etkiledi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretiminin şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin şubat ayına göre de yüzde 5,8 gerilediğini gösteren veriler de yatırımcıların dikkatini çekti.