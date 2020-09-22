Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı, System.String[]

Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 artışla 357,55 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 5.829,46 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 artarak 12.594,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 yükselerek, 18.895,59 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 4.772,84 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.27 itibarıyla yüzde 0,51'lik düşüşle 1,171 seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere, Europe, Avrupa, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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