Avrupa borsaları güçlü yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya güçlü yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 kazançla 372 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,3 artarak 12.820 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 6.292 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 7.600 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 artışla 5.109 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,2 kazançla 20.171 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,1297 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,2498 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen makroekonomik verilerin risk iştahındaki pozitif yansımalarının devam ettiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif beklentilerin de bu durumu desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.