Avrupa borsaları güçlü yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları güçlü yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 369 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 12.777 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artarak 6.165 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 yükselerek, 7.413 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 5.021 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde değer kazancıyla 19.991 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1319 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2629 seviyelerinden işlem görüyor.


Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahına paralel Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir olduğunu söyledi.


Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının izleneceğini kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güçlü yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi
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