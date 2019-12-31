Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, yılın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, yılın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 değer kaybederek 415,20 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 7.545,54 puan oldu.

Almanya ve İtalya piyasalarında bugün başlayan yılbaşı tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 kayıpla 9.528 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.965,68 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,09 artışla 1,1209, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,15 yükselişle 1,3122 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, avrodaki değerlenme ve kar satışlarının etkisiyle pay piyasalarında düşüşler görüldüğünü belirterek, açık olan piyasalarda yılbaşı tatili öncesi düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

İngiltere, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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