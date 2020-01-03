Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 417,26 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 13.280,82 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalışla 7.575,21 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 9.637,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 6.008,31 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 23.752,67 puan oldu.


Avro/dolar paritesi 1,1158 ve sterlin/dolar paritesi 1,3107 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, jeopolitik risk algısının hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, taraflardan gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının açıklanacağını bildiren analistler, Almanya'da aralık ayı işsizlik ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD aralık ayı ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avrupa, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD basınından Kasım Süleymani suikastiyle ilgili çarpıcı yorum: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı
Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı! Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Son Dakika Haberleri
18:06 SANLAB, Türkiye'nin Otomobili projesi için özel bir simülatör geliştirdi - Son Dakika Ekonomi
17:52 "ABD ve İran'ı sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz" - Son Dakika Ekonomi
17:52 Rekabet Kurulu kararı - Son Dakika Ekonomi
17:48 New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:48 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
16:42 Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Son Dakika Ekonomi
15:50 TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 18:10:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]