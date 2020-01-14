Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 416,17 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 13.388,03 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 7.602,57 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 düşüşle 9.480 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 kayıpla 5.992,72 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 23.765,25 puan oldu.

Dün beklentilerin çok altında gelen İngiltere'nin sanayi üretimi verisi sonrası sterlin/dolar paritesi, bugün yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,2971, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1135 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında yarın imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşması öncesi piyasaların beklemeye geçtiğini ifade etti.

Bugün ABD aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının, endekslerin yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.