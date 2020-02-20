Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç satış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 433,25 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 13.774,83 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artışla 7.467,83 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 kayıpla 10.041,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.107,90 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,29 azalarak 25.403,14 puan oldu.

Analistler, Koronavirüs salgını ile gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Avro Bölgesinde tüketici güveni verisinin takip edileceğini ifade etti.