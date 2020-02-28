Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe negatif başladı.

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe negatif başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,79 değer kaybıyla 378,57 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,19 azalışla 11.972,85 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,44 düşüşle 6.630,53 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,84 kayıpla 8.730,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,82 azalışla 5.340,66 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 2,45 gerileyerek 22.241,72 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1022, sterlin/dolar paritesi ise 1,2870 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesiyle piyasalarda güçlü satışların devam ettiğini belirtti. Kovid-19 vakaları dün itibarıyla Kuzey İrlanda, Norveç ve Danimarka'da da görüldü.

Salgından etkilenen kişi sayısının ve can kaybının arttığına işaret eden analistler, dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısının 83 bini, can kaybının ise 2 bin 800'ü geçtiğini anımsattı.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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