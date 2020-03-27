Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 315 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 azalışla 9.860 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,6 düşerek 5.609 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederek 6.877 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 azalarak 4.443 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 17.177 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2170 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı teşviklere rağmen, Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle pay piyasalarının güne negatif başladığını ifade etti.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 533 bini aştığını anımsatan analistler, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının ise 24 bini geçtiğine işaret etti.

ABD, 82 bini aşan Kovid-19 vakası ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Öte yandan, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında dünyada başı çeken İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 8 bini, İspanya'da ise 4 bini aşarak Çin'i geride bıraktı.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD şubat ayı kişisel harcamalar ve mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.