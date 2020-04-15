Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle güne satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 332 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 10.593 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşerek 5.765 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 kaybederek 7.043 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerileyerek 4.483 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 17.370 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2530 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmeye başlamasına karşın, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda salgının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini söyledi.

IMF'nin dün "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize ederken, bu yıl Avro Bölgesi'nin de yüzde 7,5 daralacağı öngörüldü.

Analistler, bugün Kovid-19 salgına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:44 Kaynak: AA

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