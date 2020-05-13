Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.633 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşerek 5.935 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 kaybederek 6.708 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 4.403 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 azalarak 17.356 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin tedirginliklerin yatırımcıların risk iştahını azalttığını ifade etti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin ABD'de Kovid-19 salgınının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini açıkladığını hatırlatan analistler, Fauci'nin hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini bildirdiğini de aktardı.

Analistler, Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde mart ayı sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydetti.