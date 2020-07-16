Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.866 puan oldu.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 6.270 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde önceki kapanışın hemen üzerinde 7.488 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle kazançla 5.081 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 20.332 puanda seyrediyor.


Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1410, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2560 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve hastalığın tedavisine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.


Bugün Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi kararı ve sonrasında yapılacak basın toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik rakamları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:45 Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
16:45
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:43:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]