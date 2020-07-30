Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak 366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 12.681 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 6.105 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 7.074 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 4.926 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 19.697 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1760 seviyelerinde, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 gerilemeyle 1,2970 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa tarafında salgında ikinci dalga endişelerinin satış baskısı yarattığını belirterek, bugün Almanya'da büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon verilerinin yanı sıra ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.