Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 367 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 azalarak 12.858 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.047 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 4.938 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 19.781 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 azalışla 6.079 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bu duruma paralel Avrupa borsalarında satıcılı bir seyrin izlendiğini söyledi.

Bugün Avrupa'da maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise, ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin öne çıktığını kaydetti.