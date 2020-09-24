Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalarak 356 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 12.570 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 5.840 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 4.761 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 6.612 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 18.854 puanda seyrediyor.

Bugün 1,1645 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1670'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Dün,dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ettiğini ifade eden analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının da tedbirleri tekrar gündeme getirdiğini kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

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