Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından bugüne hızlı yükselişle başladı.

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından bugüne hızlı yükselişle başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 4 kazançla 307,24 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,6 artışla 9.480,78 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 6 yükselişle 5.587,97 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,4 primle 6.673,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4 artışla 4.234,37 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 6,26 kazançla 15.814,62 puan oldu.

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa'dan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesi, salgında vaka sayısındaki hızlı artış ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) destekleyici adımlarının yeterli olmadığına ilişkin değerlendirmelerle dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 12,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 10,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 16,92 düşüş kaydetti.

Analistler, dünkü düşüşün ardından bugün gelen tepki alımlarıyla Avrupa borsalarında hızlı yükselişler görüldüğünü belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına haber akışının ve piyasalara etkisinin izleneceğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da şubat TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık da yüzde 1,7 artarak beklentileri karşıladı.

İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle lig maçları askıya alındı UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:49 Özhan'da hijyen üst seviyede
17:48 Rekabet Kurulu trafik sinyalizasyon sektöründeki 9 şirkete para cezası verdi
17:46 Altın geriledi, petrol yükseldi
17:46 KidZania İstanbul: "Etkinliklerimize ara veriyoruz"
17:43 İstanbul'da virüs sonrası toplu ulaşım kullanımı azaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]