Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı kararı sonrası güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı kararı sonrası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3,6 kazançla 291 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,6 artışla 9.141 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,2 primle 5.151 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 değer kazanarak 6.420 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,4 yükselerek 4.046 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,6 artarak 16.271 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,8 kazançla 1,0820, sterlin/dolar paritesi de yüzde 1 artışla 1,1660 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin artan vaka sayısıyla giderek derinleştiğini, buna karşın dün Fed'in açıkladığı sınırsız varlık alım kararıyla pay piyasalarının güne alıcılı başladığını ifade etti.

Fed, dünkü açıklamasında piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildirerek, yeni programlar oluşturulup çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını kaydetti.

Öte yandan, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de salgının yayılma hızının dikkati çektiğini anımsatan analistler, Avrupa'da Birliği (AB) üyesi ülkelerin salgın nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya aldığına işaret etti.

Analistler, Almanya'da açıklanan mart ayı imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI verisinin ise tahminlerin altında kaldığını belirterek, gün içerisinde Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin izleneceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı ABD'li Boyd'dan, Trump'ın dönün çağrısına "güvendeyim" cevabı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:46:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]