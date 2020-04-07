Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa'da yeni vaka sayılarındaki artışın hız kesmesiyle güne alıcılı başladı.

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Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa'da yeni vaka sayılarındaki artışın hız kesmesiyle güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,7 değer kazanarak 329 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,6 artarak 10.432 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,7 yükselişle 5.747 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 primle 7.026 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,1 kazançla 4.479 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,4 yükselişle 17.637 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,7 değer kazanarak 1,0870, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,8 yükselerek 1,2330 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında Avrupa'da yeni vaka ve can kaybı sayılarındaki artışın ivme kaybetmesinin yanı sıra Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimlerinin teşvik adımları ile pay piyasalarının güne pozitif başladığını ifade etti.

Dün İtalya'nın, salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar avroluk yeni paket açıkladığını anımsatan analistler, Almanya'nın işletmeler için "sınırsız" finansman programı için hazırlık yaptığı yönündeki haberlerin de yatırımcıların risk iştahını artırdığını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:34 Kaynak: AA

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