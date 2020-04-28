Avrupa borsaları güne karışık başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne karışık başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, açılışta karışık bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları güne karışık başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, açılışta karışık bir seyir izliyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 336 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 10.661 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.842 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 6.718 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 4.497 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 17.508 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2430 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, merkez bankalarının faiz kararları öncesi pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinin gevşetileceği "2. aşamanın" 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurmasının ardından kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine tamamen normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.

Bugünün veri takviminde ise ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi öne çıkıyor.

İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 10:44 Kaynak: AA


Son Dakika

Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek 100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölü sayısı 23'e yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölü sayısı 23'e yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander         
16:54
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi         
16:48
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz         
16:46
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü         
16:35
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi         
16:27
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok         
16:15
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü         
16:09
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi         
16:08
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı         
16:07
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun         
16:00
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi         
15:55
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı         
15:52
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 17:36:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları güne karışık başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]