Avrupa borsaları güne karışık başladı - Son Dakika
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Avrupa borsaları güne karışık başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 10.722 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.858 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 6.708 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 4.469 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 17.340 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'de ekonomilerin yeniden açılması ve kademeli normale dönüş adımlarının atılmasına karşın, devam eden belirsizliklerle pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.

ABD, Kovid-19 önlemlerini gevşetme sürecine girerken Başkan Donald Trump, bu dönemde ülkede can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini belirterek, Çin ile ilgili ise "Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, dün Almanya Anayasa Mahkemesinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı olacağına karar verdiğini anımsatan analistler, ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkemenin, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağına hükmettiğini aktardı.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirterek, bugün nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının izleneceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:56 Kaynak: AA


Son Dakika

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