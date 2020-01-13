Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 419,13 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 13.506,51 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artışla 7.609,86 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 kazançla 6.045,56 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 9.558,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 23.990,55 puanda seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi, düşüşünü 5'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,53 değer kaybıyla 1,2995 seviyelerinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1123'ten alıcı buluyor.

Analistler, Irak ve İran'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin gündemdeki yerini korumaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanacağı beklentilerinin piyasalarda iyimserliğe neden olduğunu söyledi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Trump hakkındaki azil dosyasını bu hafta Senato'ya göndermesinin beklendiğini aktaran analistler, İngiltere'de Brexit süreci ve bugün açıklanacak kasım ayı dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Aldırmazlık seviyesi ile pes dedirten vatandaş, bir anda ünlü oldu 3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi

Son Dakika Haberleri
17:54 New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:39 BUSEB, Gemlik’te bin dönüme talip - Son Dakika Ekonomi
17:35 Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay - Son Dakika Ekonomi
17:28 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:22 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
16:28 İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü - Son Dakika Ekonomi
15:27 Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:09:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]