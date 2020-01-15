Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 kazançla 419,67 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 artışla 7.630,22 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 azalışla 13.445,41 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 9.512,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 6.037,63 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 23.849,05 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 1,3008, avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1127 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasına dair detayların belirsiz olması nedeniyle yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret etti.

Öte yandan İngiltere'de Brexit sürecine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'ın bağımsızlık referandumu yapabilme yetkisi isteğini geri çevirmesinin ardından konuyla ilgili haber ve açıklamalar takip ediliyor.

Bugün veri takviminin yoğun olduğunu anımsatan analistler, Almanya'nın 2019 yılında yüzde 0,6 ile beklentiler paralelinde büyümesinin ardından Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin beklendiğini ifade etti.