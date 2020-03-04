Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki faiz kararının ardından güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 kazançla 381,4 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 artışla 11.999,3 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 6.732,1 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 kayıpla 8.785,2 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 5.383,2 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,47 gerileyerek 21.646,1 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1182, sterlin/dolar paritesi ise 1,2791 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in sürpriz bir şekilde politika faizini 50 baz puan indirerek 1-1,25 aralığına çekmesinin finansal piyasaları desteklemekle birlikte kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri artırdığını ifade etti.

Fed'in, 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantılarının dışında faiz kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği, oluşan risklere karşın istihdam ve fiyat istikrarına yönelik hedeflerin desteklenmesi için faizlerin düşürüldüğü kaydedildi.

Avrupa tarafında Fed kararının ardından gözlerin Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) çevrildiğini aktaran analistler, ECB Başkanı Christina Lagarde'ın önceki gün yaptığı "ekonomiyi desteklemek için gerekenler yapılacak" açıklaması sonrası ECB'nin de faizleri 10 baz puan düşürebileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya, İngiltere, Avro Bölgesi ve ABD'de şubat ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere Avro Bölgesi'nde ocak ayı perakende satışlar ve ABD'de şubat ayı ADP özel sektör istihdamı ile ISM imalat dışı endeksi verilerinin de izleneceğini bildirdi.