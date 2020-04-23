Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 329,6 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 azalarak 10.369 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.755 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 6.737 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hafif üstünde 4.411 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 16.866 puan oldu.



Avro/dolar paritesi 1,0795, sterlin/dolar paritesi 1,2325 seviyelerinden işlem görüyor.



ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolündeki anormal fiyatlamanın ardından dün Brent petrolün varil fiyatında da 15,83 dolarla yaklaşık 21 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Analistler, Brent petrolün varil fiyatının bugün tekrar yükselişe geçerek 22,1 dolar seviyesinde seyrettiğini ve piyasaların görece sakinleştiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının ise Avrupa borsaları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile AB üyesi ülke başkanlarının yapacağı video konferansın takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.